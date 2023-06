Guasto alla ferrovia, ritardi e limitazioni sulle linee Trenord da Varese e Novara

Mattinata 'campale' per i treni della direttrice Varese-Legnano-Milano, quella di mercoledì 14 giugno. Un guasto all'infrastruttura tra la stazione di Albizzate - Solbiate Arno e quella di Gallarate ha provocato ritardi e limitazioni. In particolare, secondo quanto riferisce Trenord, non è partito il treno previsto da Varese alle 7.13, mentre quello precedente viaggia con diversi minuti di ritardo. E ritardi sono accumulati anche sulla linea Novara-Treviglio. Viene infatti segnalato anche un guasto all'infrastruttura presso la stazione di Rho.

Più nello specifico, Trenord segnala che "un guasto all'infrastruttura tra Albizzate - Solbiate Arno e Gallarate sta causando ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso ai treni". I convogli coinvolti sono i numeri 24521, 24523, 25557, 24516, 2520, 2525, 25458, 24514, 25560, 2415 (ferma in tutte le stazioni da Gallarate a Rho), 25309 (ferma in tutte le stazioni da Gallarate a Rho) e 2414.