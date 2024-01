"Perdita di pressione dell'impianto idraulico": emergenza sul volo partito da Milano

Una perdita di pressione dell'impianto idraulico del carrello di un aereo Ita Airways proveniente da Milano Linate, durante le fasi di atterraggio, ha fatto temere il peggio nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio sulla pista dell'aeroporto del Salento a Brindisi.

Immediata, riporta Brindisireport, l'allerta ai vigili del fuoco sia della sede aeroportuale che del comando provinciale. Ma fortunatamente l'emergenza è rientrata nell'arco di pochi minuti e le squadre dei pompieri schierate in attesa dell'atterraggio sono ritornate in sede.

Disagi, però, per i passeggeri in partenza per Milano-Linate. L'aeromobile, giunto attorno alle ore 16, doveva ripartire alle 17.30 ma il volo - si tratta dell'AZ1644 - è stato annullato in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici. Stando a quanto comunicato dai caschi rossi, il guasto ha riguardato una "perdita di pressione dell'impianto idraulico in fase di atterraggio".