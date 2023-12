Gucci lascia la vernice 'ambientalista' sull'albero di Natale in Galleria

Gucci non toglierà la vernice con cui il suo albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato imbrattato dagli attivisti per l'ambiente di Ultima generazione in modo che sia uno "spunto di riflessione collettiva".

In una nota l'azienda del gruppo Kering, che condanna in modo "inequivocabile" il gesto, spiega di aver "scelto di non intervenire e utilizzare l'incidente come spunto di riflessione collettiva". "Da anni attiva nella promozione di un dialogo costruttivo - prosegue la maison -, Gucci conferma così il proprio impegno a sensibilizzare la comunità attorno a questi temi, pur sottolineando che la responsabilità condivisa non dovrebbe mai tradursi in atti violenti o vandalici".

Il video del blitz contro l'albero di Gucci in Galleria

Il blitz di Ultima Generazione contro l'albero Gucci

I giovani hanno buttato della vernice arancione sull'opera, che ha una struttura che ricorda valige argentate - o regali - della maison fiorentina. Ultima generazione chiede un fondo di riparazione per i danni delle catastrofi climatiche. "Ci stiamo lasciando uccidere dal governo", hanno detto gli attivisti prima che fossero bloccati dagli addetti alla sicurezza della Galleria. L'Albero di Natale di Gucci è stato preso come esempio di "spreco e ostentazione del lusso".

Gli ambientalisti si sono arrampicati sulla pedana che sorregge l'installazione, poi hanno estratto dagli zaini dei contenitori pieni di vernice arancione ("lavabile") che hanno lanciato sull'albero. Uno degli attivisti si è sdraiato a terra, mentre altri si sono seduti sulla pedana, attendendo come al solito di essere portati via di peso dalle forze dell'ordine. Qualcuno si è "incollato" le mani a terra in un gesto che è ormai prassi.

In una nota inoltre fanno sapere che il gesto è una forma di protesta contro una "un'azienda che fattura 10 miliardi l'anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte".