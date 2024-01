Si schiantano con l'auto rubata e si danno alla fuga

Ricettazione, riciclaggio, porto di armi e oggetti a offendere, omissione di soccorso. Queste le accuse nei confronti di un uomo di 35 anni italiano denunciato in stato di libertà giovedì, 25 gennaio, dai carabinieri di Rosate.

Il 35enne è stato fermato in via Papa Giovanni XXIII a Gudo Visconti, piccolo comune nell’hinterland sud-ovest di Milano. L’uomo avrebbe causato un incidente stradale, senza feriti, per poi tentare la fuga a piedi insieme ad altri due soggeti.

Fermato dai militari è emerso che l’auto coinvolta nello schianto e le targhe applicate su essa erano rubate. I carabinieri hanno perquisito il 35enne trovandolo in possesso di un cacciavite, poi sequestrato.