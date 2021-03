Il 15enne che guida un'auto piena di merce rubata con due 12enni a bordo

Niente assicurazione, niente patente - inevitabilmente - e un bel carico di merce rubata. Un ragazzino di 15 anni, cittadino romeno formalmente residente in provincia di Pavia, è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri dopo essere stato sorpreso alla guida di una macchina sprovvista della copertura assicurativa e con un bagagliaio pieno zeppo di abiti, cibi e prodotti per la casa risultati rubati.

Per il giovane i guai sono iniziati a Castiraga Vidardo, nel Lodigiano, dove i militari hanno intimato l'alt alla Seat Ibiza che lui stesso stava guidando. I carabinieri hanno bloccato la macchina e hanno identificato tutti i presenti: il 15enne al volante, sua zia 22enne - risultata intestataria del veicolo -, un'altra familiare 28enne e due ragazzini appena 12enni, anche loro parenti.

Controllando la vettura, poi confiscata perché senza assicurazione, i militari hanno scoperto 51 capi di abbigliamento tra jeans, camicie e intimo, tre orologi, due trapani, alimenti e prodotti per la casa che erano stati rubati quello stesso giorno da un ipermercato di San Giuliano Milanese. A quel punto anche le due donne sono state denunciate, per il reato di ricettazione, e per loro è stato proposto il foglio di via obbligatorio.