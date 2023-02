Guida l'auto della moglie senza patente: finisce male per entrambi

Era al volante di un'auto ma non aveva la patente. Ed era la seconda volta che veniva sorpreso a bordo della Renault Megane della moglie, senza il titolo di guida. Nel 2021 era stato multato con una sanzione di 3.500 euro e l'altro giorno invece è scattata una denuncia. Il 43enne infatti ha anche aggredito gli agenti della polizia locale che, dopo averlo notato mentre circolava nei pressi del municipio, lo hanno riconosciuto e fermato.

I fatti risalgono a venerdì 27 gennaio e sono avvenuti a Bovisio Masciago. A notare il 43enne, un cittadino residente in città di origine egiziana, è stata una pattuglia del pronto intervento della polizia locale, di servizio in moto. Il 43enne è stato subito riconosciuto perchè nell'ottobre del 2021 era stato fermato per aver guidato senza aver mai conseguito la patente.

L'uomo è stato nuovamente sorpreso senza patente a bordo del veicolo e, come riferiscono dal comando di polizia locale, dopo aver cercato inizialmente di negare l'accaduto ha minacciato e poi aggredito fisicamente gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il 43enne è stato così fermato, accompagnato per il fotosegnalamento presso la questura di Monza e denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per la recidiva nel biennio della guida senza patente. A Bovisio Masciago venerdì è intervenuta in supporto degli agenti anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Desio. L'auto è risultata essere di proprietà della moglie che è stata sanzionata per l'incauto affidamento del veicolo al marito, e veniva quindi sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.