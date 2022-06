L'uomo che guida i camion senza mai aver preso la patente: maxi multa per lui

La patente non l'aveva. O meglio, non l'aveva mai presa. Un uomo di 39 anni, un cittadino egiziano residente a Milano, è finito nei guai nei giorni scorsi a Brugherio, in Brianza, dopo essere stato sorpreso alla guida senza "autorizzazione".

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, che stavano effettuando dei normali controlli sulla circolazione stradale in viale Lombardia. I vigili hanno intimato l'alt al camion Peugeot del 39enne e gli hanno chiesto i documenti.

A quel punto è bastato pochissimo per scoprire che il conducente non aveva la patente, semplicemente perché non l'aveva mai ottenuta. Per la violazione dell'articolo 116 del codice della strada, per lui è scattata una multa da 5.100 euro.