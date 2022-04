L'uomo senza patente da 13 anni che guida una Ferrari da 200mila euro

Da oltre dieci anni ormai non aveva la patente. Eppure, evidentemente, questo non gli impediva di godersi la sua supercar. Un uomo residente nel Milanese è stato fermato nei giorni scorsi al casello di Riccione sulla A14 alla guida di una Ferrari modello Roma dal valore di oltre 200mila euro nonostante non potesse mettersi alla guida.

A bloccarlo, per un normale controllo, sono stati i finanzieri di Rimini, che hanno intimato l'alt alla macchina a pochi passi dall'ingresso dell'autostrada. Dagli accertamenti è subito emerso che il guidatore aveva "perso" la patente nel 2008, quando aveva esaurito i punti a causa di una serie di violazioni.

I militari gli hanno contestato la violazione dell'articolo 216 comma 6 del codice della strada - la guida senza patente - che prevede una sanzione che può arrivare a superare gli 8 mila euro. Inoltre la supercar è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di tre mesi. La passeggera, che era in possesso di regolare patente, è stata comunque autorizzata a guidare la macchina fino a casa.