In fuga sulla Bmw senza patente (e con una mazza da baseball)

Appena ha visto la polizia locale, è scappato. Ma dopo un breve inseguimento è stato fermato, trovato senza patente e con una mazza da baseball, e quindi multato per 5mila euro. L'accaduto giovedì 12 maggio in via Mimose a Rozzano, hinterland sud di Milano.

Ad assere sanzionato un 43enne, il quale stava guidando una Bmw di grossa cilindrata senza patente. Gli agenti erano intervenuti per sedare una lite tra diverse persone, ma al loro arrivo l'uomo è salito in auto ed è fuggito percorrendo a velocità sostenuta le vie della cittadina. Inizialmente il 43enne era riuscito a dileguarsi, ma gli agenti hanno continuato a cercarlo finché non l'hanno trovato in via Perseghetto, vicino alla Casa dell’acqua.

Durante i controlli una mazza da baseball è stata rinvenuta in auto e subito sequestrata. Per l'uomo invece, oltre alla multa di 5mila euro per guida senza patente, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per possesso di strumento atto a offendere. La Bmw, inoltre, è stata sottoposta a fermo amministrativo.