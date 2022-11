L'uomo che guida senza aver mai preso la patente

Né patente, né documenti. Un uomo di 45 anni, cittadino dell'Ecuador, è stato denunciato nei giorni scorsi a Bresso dopo essere stato sorpreso alla guida di un'auto nonostante non potesse.

Per lui i guai sono iniziati quando, a bordo di una Daewoo Matiz, si è imbattuto in un posto di blocco della polizia locale in via XXV aprile. Dopo aver notato la sua guida un po' "nervosa", gli agenti lo hanno seguito fino in via Villoresi, dove lo hanno poi fermato. In un attimo il perché di quel "nervosismo" è stato chiaro.

La Locale ha infatti scoperto che il 45enne non aveva mai conseguito la patente e che il veicolo era senza assicuazione. Ma non solo, perché la stessa macchina è risultata già sotto sequestro penale perché 10 giorni prima era stata fermata a Cassano d'Adda e un anno fa dalla Stradale, sempre senza copertura assicurativa.

A quel punto, il guidatore è stato denunciato penalmente proprio perché recidivio, mentre la vettura è stata nuovamente posta sotto sequestro e nei prossimi giorni sarà alienata.