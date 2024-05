Guida senza patente e fa due incidenti (scappando da uno): denunciato

Omissione di soccorso (con recidiva), guida senza mai aver conseguito la pentete (anche questo con recidiva) e omessa custodia del veicolo sottoposto a fermo. Sono le accuse a cui deve rispondere un 24enne, denunciato dalla polizia locale di Rho scappato dopo aver provocato un incidente in Corso Europa.

Tutto è iniziato venerdì 3 maggio quando il giovane ha causato un incidente a Bareggio. L’automobile, una Ford Focus ancora intestata alla concessionaria con la quale era in corso la trattativa di acquisto, è stata sottoposta a fermo amministrativo e portata in un terreno recintato di Milano. L’auto non avrebbe dovuto muoversi, ma nella mattinata di lunedì è rimasta coinvolta in un secondo sinistro in corso Europa in cui è rimasta ferita una donna.

La polizia locale di Rho è subito intervenuta con due pattuglie di pronto intervento e una, in borghese, dell’ufficio controllo del territorio, per omissione di soccorso. Le pattuglie hanno rintracciato la Ford Focus e il suo conducente. Il giovane è stato denunciato a piede libero, dovrà chiarire la sua posizione per entrambi gli incidenti. La macchina è stata recuperata in un terreno di proprietà di persone vicine alla famiglia del ragazzo, a Milano Figino.

Il 24enne è una persona già nota alle forze dell’ordine, secondo quanto riferito dal comando di corso Europa ha precedenti per omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di stupefacenti, reati contro il patrimonio e resistenza. Dal comando Nicolò Savarino fanno sapere che alle attività che hanno portato al fermo del giovane hanno collaborato le polizie locali dei comuni di Pero e Bareggio.