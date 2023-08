La milanese senza patente fermata mentre guida a 300 km da Milano

Alla guida, ma senza patente. Una donna di 50 anni, residente nel Milanese, è finita nei guai nel week end dopo essere stata fermata dalla polizia mentre guidava un'auto in via Mazzini a Cesenatico - a oltre 300 chilometri dal capoluogo meneghino - nonostante non abbia mai conseguito la licenza.

Gli agenti hanno imposto l'alt al veicolo - una vecchia Seicento - insospettiti proprio dallo stato d'abbandono del mezzo. È bastato poco ai poliziotti per scoprire che la Fiat era già stata sospesa dalla circolazione, ma soprattutto che la conducente non aveva mai preso la patente.

Così sono state staccate sanzioni di circa 2000 euro per l’autovettura che circolava indebitamente e di 5100 euro per l’assoluta mancanza di patente da parte della donna. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni e restituito al legittimo proprietario per la custodia. L'uomo, compagno della guidatrice, è stato anche lui sanzionato per l'incauto affidamento della macchina.