Guida senza patente, scatta la maximulta (può arrivare a 15mila euro)

Prima il controllo, poi la maxi multa. Un uomo di 52 anni che guidava senza patente è stato sanzionato dalla polizia locale di Bareggio (hinterland ovest di Milano). È successo nei giorni scorsi al termine di un controllo lungo la ex statale 11, all’altezza del parco 8 Marzo.

L’auto che stava guidando il 52enne è risultata senza revisione ed è stata fermata dai ghisa. Dai controlli è emerso anche che guidava senza avere mai conseguito la patente. Oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, per lui è scattata anche una maxisanzione di 3.570 euro se pagata entro cinque giorni, che sale a 5.100 euro in caso di pagamento entro 60 giorni e a 15.299 euro se pagata oltre i 60 giorni.

Gli agenti hanno sanzionato un altro cittadino fermato senza patente (non l’aveva con sé) e senza documenti: alla richiesta di fornirli si è dichiarato apolide, "cittadino del mondo", e ha presentato un’autocertificazione.