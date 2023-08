Guida ubriaco, fermato due volte in poche ore sulla stessa strada

È stato sorpreso due volte in una notte, sulla stessa strada e dalla stessa pattuglia della polizia stradale, mentre guidava con un tasso alcolemico molto superiore a quello consentito. È successo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto sulla Valassina.

Tutto è iniziato alle tre e mezza, a Cinisello Balsamo, quando una pattuglia della stradale di Monza-Brianza ha intimato l'alt a un'autovettura, all'altezza di Cinisello Balsamo. L'automobilista, appena sceso dalla vettura, ha manifestato un alito fortemente alcolico. Gli agenti lo hanno quindi sottoposto al test, che ha dato esito positivo: aveva in corpo quasi sei volte più del limite consentito dalla legge. Pertanto è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, gli è stata sospesa la patente e l'auto è stata affidata a una persona che lo ha raggiunto sul posto.

Il secondo controllo

Quasi due ore dopo, intorno alle cinque, a un chilometro di distanza, gli agenti hanno notato transitare la stessa auto. Alla guida c'era ancora lui. Lo hanno fermato nuovamente, sottoponendolo al test (positivo per la seconda volta) e lo hanno di nuovo denunciato. Questa volta anche per guida con patente sospesa. Quanto all'auto, è stata sottoposta al fermo per tre mesi. L'uomo ora rischia la revoca della patente e l'applicazione di una sanzione fino a 8mila euro.