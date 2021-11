Guida ubriaco con la birra in mano ed è senza patente e senza assicurazione

Guidava a zig zag, sbandando mentre in mano teneva una bottiglia di birra. Sul sedile, di fianco a lui, altre lattine vuote. Nella serata di domenica a Seregno i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un uomo di 47 anni di Albiate.

I guai per l'automobilista sono iniziati quando i militari hanno notato una Citroen C3 che procedeva in modo "confuso" e hanno deciso di fermare la macchina. Al volante c'era proprio il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, che in mano aveva una bottiglia di "bionda" e accanto altre lattine vuote.

L'uomo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e dal controllo in banca dati è risultato già recidivo oltre che sprovvisto di patente di guida perché sospesa nel giugno scorso. La vettura è risultata sottoposta a sequestro e priva di copertura assicurativa. Per il 47enne è quindi scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza - di nuovo -, guida con patente sospesa e con veicolo sequestrato e senza assicurazione.