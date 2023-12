Guido Salvini saluta il tribunale: va in pensione un pezzo di storia (giudiziaria) di Milano

Oltre quaranta anni dedicati alla magistratura. Oltre quaranta anni per la giustizia. Si congeda oggi dal tribunale di Milano, Guido Salvini, 70 anni compiuti lunedì e di gran lunga uno dei giudici più noti e importanti del palazzo di giustizia meneghino.

Laureatosi a Milano nel 1978, ha svolto per alcuni anni l’attività di assistente universitario ed è entrato in magistratura nel 1982. Si è occupato, prima come giudice Istruttore e poi come giudice per le indagini preliminari, di inchieste in materia di terrorismo di destra e di sinistra - sia sulle Br, sia sui Nar - e più recentemente di terrorismo internazionale. A Cremona ha curato l'indagine sul calcio scommesse e tornato a Milano si è occupato di indagini in materia di infiltrazione delle mafie del Nord e di indagini riguardanti fenomeni sociali come quelle sui trapper. Il suo nome è indissolubilmente legato alle inchieste sul caso Abu Omar - il rapimento dell'imam di Milano da parte di alcuni agenti americani della Cia -, sul crac Parmalat e chiaramente sull'attentato di piazza Fontana.

Salvini è stato anche consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste del 1943/1945, della commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro dell’onorevole Moro ed è attualmente consulente della Commissione Antimafia, per cui continuerà a lavorare.

"I momenti più coinvolgenti di questi quarant’anni di lavoro sono stati certamente gli anni del terrorismo durante i quali con altri colleghi siamo riusciti a convincere centinaia di giovani ad abbandonare la lotta armata e a reinserirsi nella società, Così come sono state coinvolgenti, per me che ero studente all’epoca dei fatti, e le indagini che hanno consentito di dare una paternità storico giudiziaria alla strage di piazza Fontana", il suo ricordo.

"Un momento certamente molto intenso è stata anche la scoperta dei responsabili dell’omicidio Ramelli che era una vittima serie B, lo stesso impegno che vi è stato per Fausto e Iaio per i quali purtroppo non sappiamo ancora la verità", ha proseguito, rimarcando proprio il suo lavoro sugli estremismi di destra e sinistra che in quegli anni laceravano il capoluogo meneghino.

"Credo che i giovani colleghi di oggi siano molto preparati ma non basta conoscere le sentenze della Cassazione né fare bene i tre temi in un concorso per essere un buon giudice. Serve curiosità, conoscenza del mondo, sensibilità, capacità di parlare con gli avvocati e le parti e una cultura generale e spesso queste doti oggi sono insufficienti. L’esempio è stato quello di mio padre che è stato presidente della Corte d’assise negli anni ’70-80, gli anni più difficili. Quello che ho sempre cercato di fare è avere cura dei processi piccoli come di quelli grandi che danno visibilità perché per l’imputato comune quel piccolo processo è il 'suo' processo", ha assicurato. "Quello che mi è sempre interessato è capire e intervenire sulla realtà della nostra città. Fare qualcosa di utile - ha concluso -, tentare di trasformare qualcosa di male in bene".