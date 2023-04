Hacker filorussi contro il sito di Atm

Attacco hacker al sito dell'Azienda dei trasporti di Milano. L'accaduto nella mattinata di venerdì 21 aprile. A confermarlo, dopo che la notizia è stata diffusa dal sito di cybersecurity redhotcyber.com, è la stessa Atm.

Autore dell'hackeraggio sarebbe stato il gruppo filorusso NoName057(16), che lo ha rivendicato su Telegram, spiegando come l'obiettivo fosse sostenere lo sciopero del sindacato di base Cub. "I lavoratori dei trasporti italiani - si legge sul canale in inglese degli hacker - stanno tenendo uno sciopero nazionale contro le azioni delle autorità del Paese per sponsorizzare il regime criminale di Zelensky. Il governo italiano sta spendendo miliardi per alimentare un conflitto devastante in Ucraina, prelevando risorse dai nostri stipendi, tagliando la spesa sanitaria pubblica, impoverendo di fatto i lavoratori, i pensionati e le fasce più deboli della società. Sosteniamo tutti gli italiani in sciopero che sono indignati dal fatto che le autorità italiane diano i soldi dei loro contribuenti ai neonazisti ucraini e non provino nemmeno ad affrontare i problemi interni dei loro cittadini".

Atm ha spiegato come i sistemi informatici abbiano retto al tentativo di hackeraggio, che ha prodotto solo un rallentamento delle funzionalità durato qualche minuto. "Nessun guasto e nessun danno", precisa l'azienda.