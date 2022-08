Attacco hacker 'a scopi dimostrativi' alla Vittoria Assicurazioni

Attacco hacker alla Vittoria Assicurazioni, ma l'azione è a scopi dimostrativi. A penetrare i sistemi della compagnia, infatti, è stata Websiteplanet, una società che fornisce servizi di digital marketing, realizzazione siti web, ma ha anche un team di ethical hacker che si occupa di verificare lo stato di salute delle applicazioni web.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia postale di Milano. In base ai primi accertamenti, come spiega anche Vittoria Assicurazioni, sembra che non si stato sottratto alcun dato. Nel frattempo, Websiteplanet ha pubblicato i risultati dell'hackeraggio in un post sul proprio sito, specificando come due dei bucket (i contenitori di file) del cloud di Amazon Aws della compagnia assicurativa siano stati configurati in modo errato, senza alcuna protezione tramite password o controlli di crittografia.

Proprio per questa mancanza, gli hacker hanno potuto accedere a set di dati quasi identici, "ciascuno dei quali esponeva oltre 970mila file, per un totale di circa 280 GB di dati", con dettagli come e-mail, certificazioni e numeri di previdenza sociale. "In base al numero di e-mail e certificazioni, sono potenzialmente interessate da 30mila a 800milapersone", riferisce Websiteplanet nel suo resoconto.