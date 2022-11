Prima gli chiede una sigaretta, poi cerca di strappargli la collanina

Prima gli ha chiesto una sigaretta, poi ha cercato di strappargli dal collo la catenina d'oro. L'accaduto in via Frisi, zona Porta Venezia, nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato per tentata rapina l'aggressore, un 18enne marocchino con precedenti di polizia per reati contro la persona. A trattenerlo in attesa del loro arrivo la vittima, un 30enne italiano.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Dopo l'arresto il 18enne è stato portato in camera di sicurezza.