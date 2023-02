L'ex inter Hakimi indagato per stupro dopo la denuncia di una 24enne

I messaggi scambiati on line, l'invito a casa e lì lo stupro. L'ex calciatore dell'Inter, Achraf Hakimi - in nerazzurro nel 2020/2021, oggi al Psg - è indagato per violenza sessuale a Parigi.

Secondo il sito del quotidiano Le Parisien, che ha parlato con una fonte tra gli investigatori, una ragazza di 24 anni si è recata lo scorso fine settimana alla stazione di polizia, dove ha dichiarato di essere stata violentata dal giocatore marocchino nella sua casa di Boulogne Billancourt. A quanto riferito, la giovane aveva rifiutato di sporgere denuncia ma l'ufficio del procuratore di Nanterre ha aperto comunque l'inchiesta.

La violenza - secondo il racconto della vittima - sarebbe avvenuta il 25 febbraio a casa del calciatore. La procura di Nanterre ha rifiutato di confermare la vicenda, affermando che "le informazioni già pubblicate" sulla stampa "minano le indagini necessarie al raggiungimento della verità". Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano parigino, la ragazza avrebbe raccontato di aver conosciuto Hakimi a gennaio su Instagram.

Sabato sera la giovane sarebbe andata a casa del giocatore con un'auto a noleggio con autista, prenotata dall'ex interista. Quindi Hakimi l'avrebbe baciata e toccata senza il suo consenso, prima di violentarla. La ragazza avrebbe aggiunto di essersi liberata prendendolo a calci per poi allontanarsi dall'appartamento con un amico, avvisato via messaggio.