Milano, Burger King e Croce Rossa distribuiscono hamburger ai clochard

Hamburger per i senzatetto di Milano. L'iniziativa di Buerger King in questo periodo di incertezza e preoccupazione nel quale abbiamo imparato a non dare per scontate le nostre abitudini. Non sappiamo quando il pericolo sarà finito e gli italiani non sanno se potranno festeggiare il Natale come lo hanno sempre fatto.

Burger King con il progetto Christmas Whopper, supportato dalla Croce Rossa Italiana, vuole far riflettere su temi più concreti e pensa alle persone più fragili, dedicando un gesto di solidarietà nei confronti di chi il Natale non lo festeggia mai. Dal 9 novembre e fino a domenica 15 novembre i volontari della Croce Rossa consegneranno nelle ore serali i pasti offerti dall’azienda alle persone senza dimora di Milano e Roma.

Con le regole del nuovo Decreto che impone la chiusura di bar e ristoranti e delle mense per i poveri, la situazione per tanti homeless è più difficile che mai, e le grandi sfide di questo terribile periodo non devono farci dimenticare di chi da sempre, ancor più in questo momento, vive una situazione di reale emergenza.

Con il progetto Christmas Whopper, Burger King sostiene e dà visibilità al prezioso operato della Croce Rossa Italiana, che da sempre supporta le persone più vulnerabili su tutto il territorio nazionale grazie alla sua capillarità che le consente di essere ovunque e per chiunque, e invita tutti a fare lo stesso, dando il proprio contributo per il potenziamento dei servizi assistenziali nei confronti delle persone più fragili (qui).

Non è la prima volta che l'azienda statunitense si mette in gioco: già durante i mesi di lockdown attraverso l’aiuto di varie associazioni di volontariato, aveva donato otto tonnellate di cibo e migliaia di pasti caldi al personale sanitario degli ospedali e alle persone in difficoltà.