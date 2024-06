Donna trovata morta in casa: l'autopsia non scioglie i dubbi

Lunedì è stata eseguita l'autopsia eseguita sul corpo di Hanna Herasimchyk, l'ex ballerina di night bielorussa, 46 anni, trovata morta nella sua casa a Pozzuolo Martesana (Milano) giovedì scorso. L'esame di medicina legale non è bastato per chiarire in via definitiva le cause della morte.

Verosimilmente la donna può essere morta per soffocamento. Sarà necessario però attendere i risultati degli esami tossicologici e istologici per stabilire se la donna sia morta per un'overdose di farmaci che sono stati trovati in casa oppure sia stata uccisa soffocata. Le indagini sono affidate ai carabinieri che giovedì avevano rilevato delle ecchimosi sul corpo ma non delle ferite mortali.

A dare l'allarme il compagno, un quarantatreenne autotrasportatore polacco che ha raccontato di essere stato via i due giorni precedenti per lavoro ma aveva riferito anche di una lite prima della sua partenza. Sembra che i litigi nella coppia fossero frequenti ma non vi sono state denunce o ricoveri in ospedale. A quanto si è saputo l'inchiesta prosegue allo stato contro ignoti.

L'uomo è stato ascoltato come persona informata sui fatti nella caserma di Cassano d'Adda (Milano): sembra - stando a quanto appreso - che ha raccontato di aver trascorso gli ultimi due giorni lontano da casa perché i rapporti con la moglie non erano buoni. Giovedì all'alba, quando sarebbe rientrato, avrebbe poi ritrovato il cadavere della donna. Gli specialisti della "Sezione investigazioni scientifiche" hanno già effettuato degli accertamenti nell'abitazione, che non era particolarmente in ordine anche se non ci sarebbero tracce evidenti di lotta.