50mila euro di hashish sul bus Amsterdam-Milano: arrestato

Viaggiava a bordo di un bus Amsterdam-Milano con 5 chili di hashish, ma è stato scoperto e fermato. Nei guai un 57enne italiano di origini bulgare, residente nel Torinese.

L'uomo è stato sottoposto a un controllo dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Ponte Chiasso, mentre cercava di attraversare in confine ed entrare in Italia al valico autostradale di Como Brogeda. Dopo la scoperta è stato arrestato dalla guardia di finanza.

A smascherare il cinquantenne, che al controllo doganale non aveva dichiarato nulla, è stato in fiuto di un cane, che ha condotto i funzionari al ritrovamento, all'interno di un bagaglio, di 52 panetti singolarmente confezionati, per un valore 'al dettaglio' stimato di circa 52mila euro.

Lo stupefacente è stato sequestrato insieme al contante che l'uomo portava con sé, circa 2mila euro. Per lui è partito l'arresto per droga: è stato portato in carcere a Como.