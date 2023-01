"Uei fra', vuoi fumo?": così il pusher prova a vendere hashish al poliziotto

Quattro spacciatori sono stati arrestati nella zona della stazione di Milano Certosa, periferia nord-ovest della città. Due di loro, curiosamente, hanno provato a vendere dell'hashish direttamente ai poliziotti, pensando che fossero potenziali clienti.

Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro erano in servizio nei pressi della stazione, luogo in cui già in passato "bazzicavano" dei pusher, utilizzando anche i pali per nascondere la droga. Hanno visto due ragazzi (rivelatisi un tunisino e un marocchino, entrambi di 21 anni) seduti su una panchina. E ben presto hanno capito che avevano a che fare con lo spaccio, dividendosi i ruoli: uno si occupava dei clienti, l'altro faceva la spola verso una siepe vicina, dietro cui la droga era stata nascosta.

I poliziotti hanno controllato alcuni ragazzi che avevano appena fatto un acquisto da loro, che nel frattempo si sono accorti della presenza e hanno cercato senza successo di scappare. Bloccati, avevano addosso 45 grammi di hashish e 350 euro in contanti. Dietro la siepe avevano nascosto altri 30 grammi.

E, mentre li accompagnavano alla macchina per portarli in commissariato, gli agenti sono stati avvicinati da altri due ragazzi. Uno di loro si è rivolto ai poliziotti chiedendo "uei fra', vuoi fumo?" ("hey fratello, vuoi dell'hashish?"). Uno dei poliziotti gli ha chiesto che cosa avesse da offrire, e quello ha tirato fuori 2 grammi e mezzo di hashish. Tra lui e l'amico ne avevano ben 150. A quel punto, anche loro due sono stati arrestati.