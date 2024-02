L'hashish "Putin" e i pusher in trasferta in treno: 64 chili sequestrati

Trasportavano hashish a bordo di treni regionali: un uomo di 36 anni (marocchino) e una donna di 33 (spagnola) sono stati arrestati martedì pomeriggio alla stazione di San Bonifacio a Verona, dagli agenti della squadra mobile locale. I panetti, secondo un'attività investigativa dei poliziotti veronesi, provenivano da Monza. Proprio nella città lombarda è stato individuato il fornitore, un tunisino di 38 anni, e in casa sua sono stati trovati ben 54 chili di hashish. Sia i panetti sequestrati alla coppia sia quelli trovati in casa del 38enne avevano l'effigie di Putin.

Gli investigatori della squadra mobile veronese stavano indagando da tempo su una rete di corrieri di droga, provenienti dalla Lombardia, che si servivano di treni regionali per trasportare l'hashish da una regione all'altra. Durante un appostamento è stata intercettata la coppia, a San Bonifacio, mentre scendevano da un convoglio. L'uomo, che ha precedenti per spaccio, ha cercato di scappare al controllo, ma insieme alla donna (incensurata) è stato bloccato e controllato.

L'hashish 'Putin'

I due avevano un trolley, all'interno del quale sono stati trovati 10 chili di hashish suddivisi in panetti, ognuno 'marchiato' con l'immagine di Putin. Le successive indagini hanno portato a risalire al fornitore, il 38enne residente a Monza. Nel suo appartamento sono stati sequestrati 54 chili di hashish, suddivisi in panetti, che avevano anch'essi la fotografia di Putin come 'marchio'. Per il 38enne si sono aperte le porte del carcere di Monza, mentre la coppia è stata portata nel penitenziario di Montorio.