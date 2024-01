Litiga con la ragazza, arriva la polizia e trova quasi quattro etti di "fumo"

Prima la lite con la fidanzata, poi le manette. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via Boncompagni a Milano nel pomeriggio di martedì 23 gennaio.

Tutto è iniziato intorno alle 15.30 quando alcuni vicini di casa hanno segnalato al 112 che i due ragazzi stavano litigando animatamente. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Mecenate e una volta all’interno dell’abitazione ha trovato i due giovani (lui 18 anni, le 20), ma anche un bilancino di precisione.

Durante gli accertamenti sono stati trovati anche 390 grammi di hashish, 20 di marijuana e contanti per 420 euro. Il 18enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la giovane è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato.