Fumo nelle confezioni di Twix e Snickers: arrestato un 17enne

La carta era quella di Snickers e Twix, ma all'interno c'era del "fumo" e non cioccolato. Per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. È successo nella notte tra lunedì e martedì 16 gennaio; nei guai un ragazzino di 17 anni trovato con 175 grammi di hashish. Altri due giovani di 17 e 19 anni, invece, sono stati indagati a piede libero.

Tutto è iniziato in via De Pretis a Milano (zona Barona) intorno alle 2.30 di notte quando una volante dell'ufficio prevenzione generale della questura (Upg) ha fermato un'auto con a bordo alcuni ragazzi. Una volta aperte le portiere è uscito un forte odore di hashish, fatto che ha portato i poliziotti a perquisire l'abitacolo. All'interno del cassetto portaoggetti lato passeggero è stato trovato l'involucro di uno Snickers con all'interno 50 grammi di hashish (sostanza di proprietà di un 17enne).

Il giovane ha indicato ai detective la persona da cui l'aveva comprata, per questo gli agenti hanno passato al setaccio l'abitazione di un ragazzino di 17 anni. Tra i suoi oggetti sono stati trovati 175 grammi di hashish confezionata sempre all'interno di involucri di snack, oltre a un bilancino di precisione e contanti per 25 euro. Il giovane è stato arrestato e, a sua volta, ha indicato ai poliziotti il nome di un altro ragazzo. È dunque scattato un secondo blitz durante il quale sono state trovate due piante di marijuana (coltivate in una serra) e 30 grammi di stupefacenti.

Il 17enne arrestato è stato ristretto ai domiciliari. Gli altri due giovani, invece, sono stati indagati in stato di libertà.