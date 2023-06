Cerca di scappare dalla polizia e prende a calci la volante: arrestato

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È finito così il pomeriggio di un 25enne egiziano che era stato fermato in via Farini intorno alle 18.30 di martedì 13 giugno.

Il giovane è stato visto passare da una volante che ha provato a fermarlo per un controllo. Lui a quel punto è scappato, ma è stato bloccato poco dopo. Addosso aveva circa cinque grammi di hashish.

Durante il controllo il ragazzo, irregolare in Italia e con precedenti, ha iniziato a dare in escandescenze. A un certo punto, inoltre, ha tirato un calcio alla volante, danneggiandola. Per lui è scattato l'arresto.