Travolti e uccisi dal treno, "camminavano sui binari col cane"

Sono state identificate le due persone decedute nella tragedia ferroviaria di venerdì sera sulla linea Milano-Pavia, a Giussago. Le vittime sono una coppia, marito e moglie: Heros Gobbi, magazziniere milanese 46enne, e Patrizia Libutti, 45 anni, addetta alle pulizie. Vivevano insieme nella frazione di Moirago. Patrizia lascia due figli, avuti da una precedente relazione.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo in queste ore la dinamica dell'episodio. Dai primi riscontri pare che, per motivi ancora da accertare, stessero camminando lungo i binari. Il macchinista di un convoglio partito da Milano in direzione di Pavia li ha visti sbucare all'improvviso: nulla ha potuto, il treno li ha travolti. Un corpo è rimasto sotto la motrice, un altro, invece, sbalzato nei campi. Sul posto i mezzi inviati dal 118 hanno constatato il decesso dei due. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto.

Con loro, secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina pavese Albino Suardi, c'era anche il cane, che per ora non è stato ritrovato. I due erano amanti degli animali, come si evince dai profili social.