Fanno il check-in in hotel con i documenti falsi: arrestati tre giovani

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì in un albergo di via Pellegrino Rossi a Milano (zona Niguarda)

Avevano fatto il check-in in albergo con dei documenti falsi e per loro sono scattate le manette. È successo in un hotel di via Pellegrino Rossi nella notte tra mercoledì e giovedì 22 luglio, nei guai tre ragazzi di 27, 23 e 18 anni, tutti e tre cittadini turchi.

Gli agenti, come spiegato da via Fatebenefratelli, sono entrati nella struttura per un controllo di routine intorno a mezzanotte e durante gli accertamenti si sono accorti che i documenti che le carte d'identità che i tre giovani avevano presentato erano false.

Tutti e tre sono stati arrestati con l'accusa di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, rischiano una pena dai due ai cinque anni di carcere.