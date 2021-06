Si registrano in hotel a Milano con documenti falsi: arrestati

/ Via Pellegrino Rossi

È finito molto presto il soggiorno a Milano di tre persone che si erano registrate in hotel usando documenti falsi. La polizia dopo averli scoperti li ha arrestati. L'accaduto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, verso le 3, in un albergo di via Pellegrino Rossi, zona Affori, nord di Milano.

A finire in manette tre cittadini turchi - due di 58 anni e uno di 36 anni -, che avevano provato a fare il check-in in reception con delle carte d'identità greche valide per l'espatrio, le quali si sono rivelate false.

Sul posto è accorsa una volante della Polizia di Stato, che dopo aver constatato l'inautenticità delle carte d'identità, ha tratto in arresto i tre turchi con l'accusa di possesso di falsi documenti.