I ladri che rubano profumi per 3mila euro

Hanno riempito un sacchetto di carta di profumi per quasi 3mila euro e poi hanno provato a passare dalle casse senza pagare. Uno di loro però è stato fermato e arrestato, mentre i complici, altri tre uomini, sono riusciti a scappare. L'episodio poco prima di mezzogiorno di giovedì 11 agosto alla Coin di piazza Tre Torri.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha arrestato un 31enne cubano, incensurato e irregolare in Italia, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Poco prima insieme ad altre tre persone era entrato nel negozio con un sacchetto e lo aveva riempito di profumi del valore complessivo di 2.779 euro.

I quattro, poi, si sono diretti verso le casse. Ma il 31enne, che aveva in mano il sacchetto, è stato fermato dalla sicurezza, la quale ha anche allertato il 112. Tutti gli articoli rubati avevano placche antitaccheggio e alcuni, del valore di circa 400 euro, non erano rivendibili. Per l'uomo, dopo l'arrivo della volante, sono scattate le manette.