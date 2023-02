L'idraulico che arrotonda grazie a una serra di 'erba'

Ufficialmente lavorava come idraulico, ma per arrotondare lo stipendio spacciava droga, tra cui la marijuana che lui stesso coltivava. La polizia lo ha scoperto e arrestato.

I guai per l'uomo sono iniziati nel pomeriggio di mercoledì 1 febbraio, quando gli agenti del commissariato Ticinese hanno notato un ragazzo attendere qualcuno con ansia in via Pichi angolo via Gola, zona nota per lo spaccio. All'appuntamento poco dopo è arrivato l'idraulico, un italiano di 50 anni che aveva ancora i vestiti da lavoro e che gli ha consegnato un panetto di hashish di circa 100 grammi, ricevendo in cambio 500 euro in contanti. Entrambi sono stati subito fermati.

Come emerso da accertamenti, il 50enne stava lavorando in un cantiere adiacente come idraulico, ma come secondo lavoro vendeva stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua casa di Truccazzano, hinterland est di Milano, i poliziotti hanno trovato una serra e tre piante di marijuana da un metro, oltre ad altri due panetti di hashish, di circa 300 grammi, 8 grammi di cocaina, 130 di 'erba' e 6mila euro in contanti, possibile provento di spaccio. A quel punto per l'idraulico sono scattate le manette.