Mille persone evacuate dal negozio Ikea a Corsico

Circa mille persone sono state evacuate dal negozio Ikea di Corsico (Milano) a causa della presenza nell'aria di una sostanza irritante. L'intervento, stando alle prime segnalazioni dei pompieri del Comando provinciale di Milano, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 novembre.

Esattamente alle 13.07 sono arrivate le prime richieste di soccorso al 112. In via Concetto Marchesi 4, sede dello store svedese, sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra di Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Per il momento, la sostanza non è stata identificata dai pompieri, che hanno evacuato il negozio per precauzione. Potrebbe trattarsi di uno spray urticante al peperoncino ma non è ancora stato confermato.

Due persone al pronto soccorso

Presenti anche i soccorritori del 118. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (118) ha inviato quattro ambulanze e un'automedica in codice giallo per aiutare le eventuali persone intossicate. Nessuno dei presenti, tra clienti e dipendenti, ha riportato gravi conseguenze alle vie respiratorie. Il personale di soccorso si è occupato sul posto di dieci persone. Due di queste (due donne di 22 e 35 anni) sono state portate in codice verde al pronto soccorso del San Carlo con sintomi da intossicazione, ovvero tosse e bruciore alla gola.

Al lavoro anche i carabinieri della Compagnia Corsico, che hanno gestito la situazione e che avranno il compito fare luce sull'accaduto. Le persone hanno lasciato il negozio in modo ordinato, abbandonando la merce da acquistare all'interno dei carrelli. Il tutto mentre venivano guidati dal personale incaricato della sicurezza e da una voce negli altoparlanti che ripeteva: "Attenzione, annuncio importante per tutti i clienti: vi preghiamo di lasciare il negozio immediatamente. Vi sono delle difficoltà tecniche nell'edificio". La normalità è stata ripristinata circa un'ora e mezza dopo.

Video Diego Pizzetti

Ikea evacuato, non è la prima volta

In passato i negozi Ikea del Milanese erano stati evacuati per diversi motivi. Nel dicembre 2019, i clienti dell'Ikea di San Giuliano furono accompagnati all'uscita urgentemente per un guasto alla corrente e al gruppo elettrogeno. Nello stesso negozio, nel 2018, scattò un allarme bomba per la presenza di uno zaino abbandonato nel ristorante. Alla fine si scoprì che dentro c'erano 14mila euro in contanti di un imprenditore smemorato. Nel 2015, invece, un mitomane fece scattare l'allarme nello store Ikea di Carugate e nel vicino centro commerciale Carosello: per fortuna la minaccia era infondata e non c'era alcuna bomba.