Il broker del Vaticano arrestato a Dubai per una truffa da 35 milioni

Arrestato a Dubai, mercoledì 10 gennaio, il broker finanziario Gianluigi Torzi, 44 anni, imputato a Milano insieme ad altre 5 persone con l'accusa di aggiotaggio su azioni della Aedes Siiq, società immobiliare quotata in borsa tolta dal listino ad aprile 2023. Più nel dettaglio, avrebbe fatto 'sparire' azioni della società per 35 milioni di euro attraverso una serie di operazioni finanziarie. Per venerdì 12 gennaio è in calendario l'udienza preliminare davanti al gup di Milano Patrizia Nobile.

Non è l'unico procedimento in corso per il finanziere, che il 17 gennaio comparirà davanti al gup Lorenza Pasquinelli, sempre a Milano, per un'altra inchiesta, quella sulla truffa aggravata da 15 milioni di euro alla società di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Ma Torzi è stato anche indagato (sempre dalla procura di Milano), nel 2022, per una presunta truffa da 1 miliardo di euro su operazioni di cartolarizzazione di crediti sanitari.

L'inchiesta che gli ha dato maggiore notorietà è però, probabilmente, quella in Vaticano legata al palazzo di Londra, a Sloane Avenue, per il quale è stato condannato in primo grado dal Tribunale della Sede a 6 anni di reclusione. Tra i co-imputati l'ex cardinale Giovanni Angelo Becciu, condannato a 5 anni e 6 mesi. Il caso verteva sull'investimento, da parte della Segreteria di Stato del Vaticano, nelle quote del palazzo londinese. Torzi, secondo le accuse, mantenne per sé le uniche azioni con diritto di voto, per poi cederle al Vaticano.