Il comune milanese dove lo psicologo è gratis

Mentre in Regione si parla (di nuovo) di creare la figura dello psicologo di base, un Comune del Milanese ha lanciato un progetto per offrire gratuitamente ai giovani dai 15 ai 34 consulenze di ascolto psicologico. Si tratta di Bareggio, hinterland ovest di Milano.

Lo spazio di ascolto gratuito è stato aperto presso 'Bareggionauti', in piazza Cavour 46/m. Il servizio, a cura di Albatros cooperativa sociale onlus, è disponibile al martedì pomeriggio con prenotazione obbligatoria da effettuare via mail all'indirizzo a.bollini@coopalbatros.org. "Un'iniziativa a nostro modo di vedere molto importante in un periodo storico in cui i nostri giovani vivono spesso situazioni di fragilità e di difficoltà", commenta la sindaca di Bareggio Linda Colombo.

Per i minori sarà necessario presentare l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori (il modulo viene inviato a seguito della prenotazione). L'iniziativa rientra nel progetto Bareggionauti, finanziato da Regione Lombardia, ed è promossa in collaborazione con la cooperativa Albatros.