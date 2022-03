Il concerto abusivo di Paky con centinaia di persone a Rozzano

"Il concerto abusivo del rapper conosciuto col nome di Paky che si è tenuto a Rozzano, era annunciato su tutti i social da un video messaggio dello stesso cantante che testualmente ha detto chiaramente: 'Giovedì voglio fare un concerto abusivo. Il giorno che esce il disco. A Rozzano sopra ai palazzoni. Ma abusivo abusivo, che ci arrestano. Voglio suonare tutto il disco in anteprima alle 9 di sera. E poi a mezzanotte esce'. Nonostante questo annuncio, che non lasciava spazio a dubbi le forze dell’ ordine non sono state mandate ad impedirne lo svolgimento". A parlare è l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato.

"Ormai i rapper - prosegue De Corato - si comportano da padroni ovunque, arrivando ad occupare abusivamente un’intera piazza, istallando un enorme palco infischiandosene dei regolamenti.Questi concerti abusivi, come i rave party sono diventati un fenomeno tristemente molto diffuso: basta ricordare che in meno di un mese e mezzo si sono svolti il concerto di musica tecno al parco Lambro e il rave party organizzato dai no global legati al mondo dei collettivi che hanno occupato l’ex fabbrica dismessa Bomisa di Assago. Non è ammissibile occupare spazi privati o pubblici violando la legge e facendo i propri comodi. In tutte queste tipologie di concerti si abusa di alcolici e sostanze stupefacenti, uno scempio che ha per prime vittime gli stessi ragazzi che vi prendono parte! Cosa aspetta il ministro Lamorgese a intervenire?"