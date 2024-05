Il deposito (vicino alla polizia ferroviaria) occupato da senzatetto a Milano

Magazzini ferroviari occupati da oltre un anno da senzatetto. Il caso è emerso in consiglio comunale, lunedì 13 maggio, durante gli interventi liberi, denunciato da Alessandro De Chirico di Forza Italia. I magazzini in questione si trovano presso il 'deposito Martesana' e si affacciano su via Prospero Finzi. Secondo varie segnalazioni di persone residenti da quelle parti, gli occupanti sarebbero per lo più extracomunitari che, durante il giorno, si aggirano nei quartieri limitrofi, in particolare Greco, compiendo piccoli furti e scippi.

"Nello stesso comprensorio ha sede il comando di polizia ferroviaria", commenta il consigliere di Forza Italia: "I guardiani, da qualche mese, hanno chiuso il cancello scorrevole da cui, prima, gli occupanti entravano, senza però avvedersi che lo fanno comunque, scavalcando il muro di cinta".

De Chirico ha annunciato che segnalerà la situazione al prefetto, al commissariato di zona e alla direzione di Ferrovie dello Stato, sollecitando lo sgombero e la messa in sicurezza dei magazzini.