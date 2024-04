Il pusher che nascondeva la droga nel doppio fondo delle cinture

Venerdì 26 aprile, i carabinieri di Paderno Dugnano (Milano) hanno effettuato alcuni controlli nei pressi del bar La Gaina di via Roma, già salito agli onori delle cronache in passato: nel mese di giugno del 2023 gli era stata sospesa la licenza in seguito a una rissa. I carabinieri erano abbastanza sicuri che avrebbero trovato della droga, e infatti all'operazione hanno partecipato anche Kevin e Ocsi, due cani antidroga di Casatenovo.

All'arrivo dei militari, un uomo ha cercato di allontanarsi a bordo della sua Audi. Fermato in piazza Meridiana, poco distante, è risultato un albanese di 38 anni incensurato. Sul sedile posteriore della vettura è stata ritrovata una cintura, con una cerniera. Grazie ai cani, all'interno sono stati trovati 22 grammi di cocaina.

Fuori dal bar, sotto una finestra, i militari hanno trovato una cintura identica, con la cerniera che chiudeva il doppio fondo, e che conteneva invece 17 grammi di cocaina. In questo caso il sequestro è scattato a carico di ignoti, mentre l'uomo è stato arrestato. Nell'operazione è stato anche denunciato un italiano di 22 anni trovato con 36 grammi di hashish e 16 di marijuana. In quanto al locale, i carabinieri del Nas lo hanno segnalato alla competente Ats per carenze sulle norme igienico-sanitarie.