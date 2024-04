Il pusher inseguito per i campi che tira pietre ai carabinieri

Quando alla fine i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo, nel marsupio gli hanno trovato quasi 250 grammi di droga e 4mila euro in contanti. I militari si erano insospettiti della sua presenza (insieme ad altre persone, rimaste ignote) nei pressi di un distributore di benzina abbandonato, a Pioltello, nella serata di sabato 27 aprile, e si erano avvicinati per controllarli.

Ma il gruppetto si era immediatamente dato alla fuga per le campagne e i canali intorno. I militari sono riusciti a raggiungerne uno, con un inseguimento rocambolesco, un po' in auto e un po' a piedi, ma quello per tentare di evitare l'arresto ha cominciato a lanciare pietre. Immobilizzato anche grazie allo spray urticante, gli sono stati trovati 29 grammi di cocaina e 218 di hashish nel marsupio, oltre a 4mila euro.

Non è tutto. Dall'analisi delle banche dati è emerso che l'uomo (un marocchino di 28 anni, irregolare in Italia) era sotto rintraccio perché deve scontare una condanna a quasi 3 anni e 5 mesi (per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale), in base a una sentenza del Tribunale di Milano risalente al 2021.