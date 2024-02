"Ilaria ha un caratterino, ma non è pericolosa: cosa fare per riportarla a casa"

Roberto Salis ragiona come un imprenditore e di fronte a un problema cerca di trovare una soluzione analiticamente e pragmaticamente. Il padre dell’insegnante 39enne di Milano reclusa da un anno nel carcere di Budapest con il rischio di una condanna a 24 anni di reclusione, non si capacita - e non si arrende - di fronte ai tempi e alle lungaggini della burocrazia italiana. E soprattutto a quei cavilli che rendono ad oggi impossibile il trasferimento agli arresti domiciliari di Ilaria, in Ungheria prima e in Italia poi.

Lo ha spiegato durante la trasmissione televisiva “Dimartedì” su La7 rispondendo alle domande del giornalista Giovanni Floris. “In azienda si dice che se si vuole mangiare un elefante bisogna mangiarlo a pezzetti”, ha spiegato. Insomma per risolvere il problema di sua figlia, e più in generale degli italiani - circa 2.500 - reclusi all’estero, da qualche parte bisogna iniziare. L’ipotesi iniziale di un trasferimento agli arresti domiciliari in ambasciata non è percorribile. “Coi marò era stato fatto perché funzionari dello Stato - ha spiegato -. Con gli altri cittadini non è possibile”. Ma Roberto Salis non si arrende malgrado i recenti incontri con i ministri Tajani e Nordio che non hanno sortito gli esiti sperati. “È un problema di metodo – ha sottolineato -. Basterebbe incaricare 3 persone, e non la divisione di competenze da un ufficio all’altro. Ho sentito telefonicamente mia figlia dopo gli incontri: anche lei aveva speranze e aspettative”.

Roberto Salis prosegue nella sua battaglia per riportare Ilaria a casa, L’11 febbraio sarà un anno dall’arresto della donna che è stata accusata di aver partecipato all’aggressione contro due neonazisti durante le manifestazioni della Giornata dell’Onore in Ungheria. Ilaria Salis si è sempre professata innocente e anche il padre è convinto delle parole della figlia. “Ilaria ha un bel caratterino, ma non è una persona pericolosa. Io la conosco e capisco se ha commesso qualcosa. Lo capisco guardandola negli occhi. Da piccola bastava guardarla negli occhi per capire quando aveva commesso una marachella. Aveva una luce particolare. Una luce - ha concluso - che non ho visto questa volta”.