Ilaria Salis in tribunale: ancora in catene e col guinzaglio

Di nuovo con le catene ai polsi e ai piedi, condotta con un guinzaglio da una agente penitenziaria. Così Ilaria Salis, l'insegnante e attivista lombarda di 39 anni, è apparsa in aula di tribunale a Budapest, dove è a processo con l'accusa di avere aggredito alcuni militanti di estrema destra nel mese di febbraio 2023, durante un raduno neonazista. La donna è detenuta da 13 mesi in un carcere. Nell'udienza di giovedì i giudici dovrebbero decidere sulla sua richiesta di scontare la detenzione ai domiciliari.

Ivan Scalfarotto, senatore milanese e responsabile esteri di Italia Viva, è presente al processo e ha scritto su X: "Niente, Ilaria Salis è ancora al guinzaglio". E poi ha aggiunto: "Se l’imputata è attaccata a un guinzaglio è solo per esercitare una vessazione, per imporre su di lei un potere coercitivo in una modalità non necessaria e ridondante. Questo è tutto il contrario dello Stato di diritto e nella nostra Unione Europea nulla di tutto questo dovrebbe mai verificarsi". Tra gli altri esponenti politici italiani presenti, i parlamentari Laura Boldrini (Pd) e Nicola Fratoianni (Avs) e il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo.

Ilaria Salis ha autorizzato per iscritto la stampa italiana a diffondere le sue immagini con le catene e il guinzaglio. E all'esterno del tribunale un gruppo di estremisti di destra ha minacciato la 'pattuglia' composta dagli avvocati e dagli amici di Ilaria Salis, tra cui due esponenti di Giuristi democratici e il fumettista Zerocalcare: "Stai zitto o ti spacco la testa", avrebbero detto al loro indirizzo, secondo quanto riferito dall'avvocato Eugenio Losco: "Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando".