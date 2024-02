Ilaria Salis, la svolta: è pronta a chiedere i domiciliari in Ungheria

Tutto pur di uscire dal carcere. Ilaria Salis, la maestra 39enne in carcere in Ungheria da febbraio scorso con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, presenterà una richiesta per avere i domiciliari in Italia o, in subordine, in Ungheria.

Lo ha annunciato lunedì all'Ansa Roberto Salis, il papà della donna. "Ilaria ha cambiato idea - ha detto - visto che da più parti è arrivata questa richiesta di fare istanza per i domiciliari in Ungheria. Adesso dobbiamo trovare una casa a Budapest e poi presenteremo la richiesta".

Questo potrebbe quindi essere il primo passo per cercare di lasciare il carcere ungherese, le cui condizioni - denuncia da tempo la Salis - sono quasi impossibili. Alla prima udienza del processo, che si è svolta il 29 gennaio, aveva fatto molto scalpore vedere la donna portata nell'aula di Tribunale con le catene ai polsi e ai piedi e condotta da una poliziotta con una specie di guinzaglio. Le immagini hanno generato sconcerto quasi generale in Italia, con preoccupazioni condivise in modo bipartisan sebbene con toni diversi e con qualche eccezione, come quella del vice segretario della Lega Andrea Crippa, neo compagno di Anna Falchi, che ha dichiarato che "ogni Paese punisce come vuole", mentre altri esponenti leghisti hanno auspicato che, se riconosciuta colpevole, a Ilaria Salis non sia più permesso d'insegnare nelle scuole.

La settimana scorsa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un'informativa sulla questione in Parlamento, ha spiegato che, per tentare di far scontare gli arresti domiciliari in Italia alla donna, è necessario, prima, che i giudici di Budapest glieli accordino. Adesso la nuova mossa.