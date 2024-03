"Ilaria è stremata, è detenuta come se fosse al 41 bis"

“Ilaria ha una forza pazzesca, ma sta vivendo anche una situazione estremamente stressante ed è stremata. Adesso si aspetta l’udienza del 28 marzo. Ilaria rischia una pena fino a 24 anni. Ilaria è detenuta come se fosse al 41 bis. In Italia, per quel reato di aggressione del quale è stata accusata e che comunque non ha visto denunce da parte delle due persone aggredite dimesse con una prognosi di 5 e di 8 giorni, ci sarebbe stata una querela di parte”. A parlare, a MonzaToday, è Eugenio Losco avvocato di Ilaria Salis a margine della serata organizzata giovedì sera al centro civico di San Rocco durante il quale si è parlato di carcere e detenzione.

In aula coi ceppi

Il legale dell’insegnante monzese di 39 anni da 13 mesi detenuta nel carcere di Budapest con l’accusa di aver partecipato l’11 febbraio 2023 a un’aggressione nei confronti di due neonazisti, ha ripercorso la vicenda di Ilaria. La donna si è sempre dichiarata innocente e lo ha ribadito anche lo scorso 29 gennaio quando la sua vicenda è salita alla ribalta delle cronache internazionali quando Ilaria è stata condotta in aula per l’udienza del processo incatenata, con i ceppi a mani e piedi e tenuta con un guinzaglio. Una vicenda che aveva fatto indignare gli italiani anche per la lettera della donna che aveva denunciato, attraverso il suo legale, le condizioni disumane in cui era stata detenuta.

La battaglia della famiglia

“Ilaria l’11 febbraio è stata arrestata – ha ricordato l’avvocato Losco -. Le sono stati tolti i vestiti e le sono stati dati indumenti sporchi. Non le hanno neppure dato il kit per l’igiene e gli assorbenti. Un trattamento che in Ungheria è sistematico”. Ma intanto in Italia i legali e la famiglia Salis sapevamo poco, fino a settembre. Il resto è cronaca recente: la richiesta del trasferimento in Italia agli arresti domiciliari con la partecipazione al processo in videoconferenza (richiesta avanzata dai legali 3 volte, ma sempre rigettata), la mobilitazione dell’opinione pubblica con la creazione a Monza di un Comitato Ilaria Salis che sta tenendo alta l’attenzione e organizzando eventi in tutta Italia, i colloqui del padre Roberto con i ministri Roberto Tajani (Esteri) e Carlo Nordio (Giustizia) senza però, ad oggi, ottenere passi in avanti. “Abbiamo più volte avanzato anche ai ministri la richiesta per i domiciliari in Italia, dicono che non si può. Noi chiedavamo di farsi garante con l’Ungheria comunque della detenzione domiciliare in Italia, anche con il braccialetto elettronico. Peraltro applicando una normativa europea su questa materia già recepita in Italia e in Ungheria”.

"Ilaria è detenuta come al 41 bis"

Contatti con la politica che la famiglia Salis e i legali hanno cercato fin da subito, per poi avere interessamenti solo quando la vicenda è diventata di dominio pubblico quando a gennaio la deputata Ilaria Cucchi ha organizzato una conferenza stampa per denunciare la vicenda. “Adesso le condizioni di Ilaria sono leggermente migliorate, ma è molto controllata. È sottoposta a un regime di detenzione pari a quello dei detenuti del 41 bis. La corrispondenza è limitata coi genitori, i colloqui anche con gli avvocati avvengono da dietro un vetro”. I legali e la famiglia non si arrendono, soprattutto alla vigilia di questa seconda udienza, cercando anche una possibile soluzione di arresti domiciliari in Ungheria, a Budapest. Una soluzione che, comunque, solleva qualche perplessità. “A Budapest Ilaria è stata minacciata, con murales che la vedevano impiccata. Noi rimaniamo convinti della possibilità di poterla riportare in Italia, ma non sappiamo se ci sarà la volontà di accogliere la nostra richiesta", ha aggiunto Losco.

Le azioni del comitato

Nel frattempo il Comitato Ilaria Salis a tutela dei diritti umani, nato proprio a Monza in quella città dove l’attivista antifascista aveva studiato al liceo classico Zucchi e aveva partecipato alla nascita del centro sociale Foa Boccaccio, intensifica le attività. È stata promossa una petizione on line per riportare Ilaria a casa che ha raccolto oltre 135mila adesioni.

“Lo scopo del comitato è garantire che i diritti di Ilaria siano adeguatamente tutelati e che le sanzioni previste per i reati commessi, qualora fosse effettivamente accertata la colpevolezza di Ilaria, siano proporzionate alla relativa modestia dei fatti contestati - si legge sul sito del Comitato -. Il comitato perseguirà il suo scopo in modo bipartisan e senza alcuna connotazione politica. I membri del comitato svolgono la propria attività pro bono. Il Comitato coordinerà una raccolta firme per sensibilizzare le istituzioni italiane al fine di trasferire la gestione delle misure cautelari in Italia e ulteriori iniziative a supporto”. Intanto venerdì 15 marzo alle 18 a Vimercate nell’auditorium della biblioteca civica si terrà un incontro pubblico dal titolo “I diritti in Europa: il Caso di Ilaria Salis” con la partecipazione del padre Roberto Salis e del giornalista Alfredo Somoza.