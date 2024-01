La Lega attacca Ilaria Salis e quell'aggressione al gazebo del Carroccio

Non solo l'aggressione a Budapest. Nel caso di Ilaria Salis emerge un nuovo tassello, reso noto oggi da una nota della Lega. “Il 18 febbraio 2017, a Monza, un gazebo della Lega veniva assaltato da decine di violenti dei centri sociali, e le due ragazze presenti attaccate con insulti e sputi da un nutrito gruppo di facinorosi. Per quei fatti Ilaria Salis è finita a processo, riconosciuta dalle militanti della Lega”, ma a rispondere prontamente è stato il legale dell’insegnante 39enne detenuti in Ungheria: “Per quell’episodio è stata assolta”.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l’episodio sostenendo che se Salis fosse effettivamente colpevole dei fatti del 2017 “non dovrebbe fare la maestra”. Nella nota del Carroccio si legge: “Le sue vicissitudini nelle aule di tribunale offrono l'opportunità di ribadire che il legittimo esercizio del dissenso non può mai sfociare in episodi di violenza, soprattutto se particolarmente odiosi come quelli messi in atto contro giovani indifese aggredite da un branco come successo a Monza”.

Il ricorso dei legali

I legali di Ilaria Salis hanno annunciato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo in virtù della possibile violazione dell’articolo 3 della convenzione europea sui diritti fondamentali che parla di “divieto a sottoporre le persone trattenute dalle autorità a trattamenti disumani e degradanti”. La decisione arriva non solo dopo i racconti delle condizioni in cui si trova la 39enne nel carcere ungherese, ma anche dopo le immagini della donna in tribunale ammanettata mani e piedi. Sulla questione, gli ungheresi hanno risposto ai giudici italiani sostenendo che nelle loro carceri "si rispettano i diritti umani".