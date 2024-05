Ilaria Salis in tribunale senza catene, ma il giudice svela il suo indirizzo di casa

Ilaria Salis di nuovo in tribunale a Budapest dopo la prima notte fuori dal carcere. E questa volta senza catene e guinzaglio. L'insegnante, nel carcere ungherese da 15 mesi, è stata scarcerata da poche ore e proseguirà la detenzione agli arresti domiciliari (dietro pagamento di una cauzione).

Durante la nuova udienza nell'ambito del processo che vede Salis imputata per la presunta aggressione a due neonazisti, il giudice Josef Szos ha reso noto l'indirizzo dove la 39enne vive e sconterà la pena, il che ha scatenato la protesta del padre Roberto. L'uomo si è immediatamente rivolto all'ambasciatore italiano Jacoangeli chiedendo di "fare qualcosa". "L'indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale", ha detto l'avvocato della difesa Gyorgy Magyar.

Come riportato da Today.it, Roberto Salis ha raggiunto la figlia da alcuni giorni. Ilaria è giunta in tribunale in taxi insieme ai genitori. Fuori dal palazzo di giustizia ungherese i sostenitori e gli amici, tra cui il fumettista Zerocalcare. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato", ha detto la donna prima dell'inzio del processo.

Intanto Ilaria Salis è stata candidata alle elezioni europee come capolista di Alleanza Verdi Sinistra. La concessione dei domiciliari per Ilaria Salis è "un bel risultato per il quale abbiamo sempre lavorato, rasserena tutta la situazione e le consente di affrontare meglio il processo", ha detto l'ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli prima dell'inizio della terza udienza del processo. "Abbiamo suggerito ripetutamente alla famiglia di intraprendere questa strada e l'ambasciata appoggerà sicuramente una richiesta di domiciliari in Italia", ha aggiunto.