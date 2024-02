Ilaria Salis "torturata per 35 giorni, è una martire"

"Dobbiamo chiedere al ministro ungherese cosa intende per 'martire', se intende una persona torturata per 35 giorni certo, Ilaria è una martire". Sono le parole, di rabbia, di Roberto Salis, il padre della maestra milanese detenuta da oltre un anno in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra.

La polemica è nata dopo l'incontro a Roma tra il ministero degli Esteri del governo italiano, Antonio Tajani, e il suo omologo ungherese Péter Szijjártó, che si è detto stupito dalla "sorprendente interferenza" da parte dell'Italia nel caso Salis. Dal canto suo il governo ha fatto sapere che "da tempo" è stata presa "l'iniziativa di affrontare il tema delle condizioni di detenzione della signora Salis, come viene fatto in molti casi per cittadini italiani detenuti all'estero. Senza nessuna volontà di interferenza, ma con la chiara intenzione di far pressione per verificare che le condizioni di detenzione rispettino le normative europee che richiamano alla tutela dei diritti umani".

"Ed è quanto il Governo italiano continuerà a fare in questo come in altri casi simili", ha assicurato la Farnesina in una nota. Le parole del capo della diplomazia magiara hanno però inevitabilmente urtato papà Salis, che ha comunque trovato la forza di ironizzare: "L'ambasciatore mi aveva assicurato che l'incontro era stato positivo - ha aggiunto - pensa se mi avesse detto che era andato male...". Sembra "quasi che manifestare solidarietà a un'antifascista sia considerato in alcuni Paesi un'interferenza. Ce li siamo presi noi in Europa, ce li abbiamo e dobbiamo conviverci", ha proseguito Salis. "Sono molto perplesso dall'esito dell'incontro tra i due ministri degli Esteri. Il ministro Tajani ha i miei riferimenti se mi vuole comunicare qualcosa", ha chiuso.

Mercoledì sera l'uomo ha poi preso parte alla fiaccolata organizzata a Milano per chiedere la liberazione della donna. Più di cento persone hanno sfilato nel centro storico, dall'Università Statale a piazza Missori, a sostegno di Ilaria. Il corteo, organizzato dal Comitato Ilaria Salis, ha sfilato silenziosamente con le fiaccole. "Manifestiamo oggi per riportare Ilaria a casa", ha detto uno dei giovani organizzatori al megafono, prima di iniziare la fiaccolata.

"Mi sono reso conto sempre più che bisogna fare conto sulle proprie forze, come per i domiciliari per Ilaria, per questa ragione servono manifestazioni come queste. Ilaria vi ringrazia tutti", ha spiegato Roberto Salis a margine dell'appuntamento. Salis, che ha confermato di aver "trovato una soluzione per i domiciliari di Ilaria in Ungheria" da solo, ha chiesto ulteriore sostengo ai cittadini: "Se non ci sono le mobilitazioni cittadine non si va da nessuna parte", ha affermato. "Io spero ci sia una reazione da parte del nostro governo - ha concluso - perché quello che ho sentito mi sembra piuttosto inaccettabile".