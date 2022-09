Nessun responsabile per la morte di Imane Fadil dopo più d'un mese di agonia

Nessuna responsabilità per i 12 medici dell'Humanitas che a vario titolo ebbero in cura Imane Fadil, modella marocchina e testimone chiave del caso Ruby, morta nel 2019 a 34 anni dopo più di un mese di agonia in ospedale. Il gip di Milano ha accolto la richiesta d'archiviazione da parte del pm per i professionisti e depositato il decreto a giugno, anche se si è saputo soltanto ora.

La giovane era stata ricoverata all'Humanitas il 29 gennaio del 2019 ed era morta il primo di marzo. La procura di Milano aveva aperto un'indagine per omicidio dopo avere appreso che Fadil aveva denunciato di essere stata avvelenata, rivelandolo al fratello e al suo avvocato. Secondo quanto riferito all'epoca, la modella aveva sofferto per oltre un mese, durante il ricovero, di gonfiori e dolori al ventre, senza che i medici fossero riusciti ad effettuare una diagnosi certa.

Fin dai primi risultati dei test, non erano state trovate tracce di veleno nel corpo della donna. I medici legali avevano comunque impiegato diversi mesi per arrivare ad una conclusione definitiva in tal senso, escludendo infine l'avvelenamento e, a settembre del 2019, individuando in una rara forma di aplasia midollare la causa del decesso. L'aplasia provoca una insufficienza di cellule staminali emopoietiche che si traduce in carenza di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Molto raramente è congenita, mentre quella acquisita colpisce in Europa circa 2 pazienti ogni milione di abitanti all'anno. Può essere acquisita da un virus o da un linfoma.

I familiari avevano deciso di rinviare comunque il funerale, chiedendo a più riprese nuove indagini e approfondimenti, ma a quel punto la procura aveva avanzato la richiesta d'archiviazione per l'accusa (contro ignoti) di omicidio. Ma il gip aveva respinto la richiesta, disponendo nuove indagini concentrate stavolta sulle cure ricevute da Fadil durante il lungo ricovero. Così, come atto dovuto, nel mese di gennaio del 2021 la procura aveva iscritto nel registro degli indagati i medici dell'Humanitas. L'accusa, questa volta, era di omicidio colposo. Ora, con la notizia dell'archiviazione per i professionisti, è arrivata la chiusura del caso.

Il processo Ruby Ter e l'ultima intervista

Fadil aveva frequentato la villa di Berlusconi ad Arcore durante le note 'cene eleganti', insieme ad altre ragazze, ed era stata quindi coinvolta nel caso giudiziario conseguente. In un'intervista rilasciata a Repubblica Tv il 14 gennaio 2019, pochi giorni prima di essere ricoverata, dichiarò di essere "sempre stata lineare" nei nove anni trascorsi dallo scoppio del caso Ruby (dal soprannome della principale protagonista, al secolo Karima El Mahroug, 17enne all'epoca della frequentazione ad Arcore): "In nove anni ho sempre detto la verità e ho respinto tantissimi tentativi di corruzione da parte di Berlusconi e del suo entourage", aggiunse nel corso dell'intervista.

I giudici del processo Ruby Ter avevano appena respinto la sua richiesta (e quella di Ambra Battilana e Chiara Danese) di costituzione in parte civile. Gli imputati (Berlusconi e numerose ragazze che avevano partecipato alle cene di Arcore) sono accusati invece di corruzione in atti giudiziari. In pratica, secondo la procura, l'ex presidente del consiglio avrebbe 'comprato' il silenzio di molte testimoni nel processo principale elargendo a più riprese denaro e beni materiali.

Nella sua ultima apparizione in Tribunale, Fadil dichiarò che "per ciò che succedeva ad Arcore noi abbiamo pagato più di tutte le altre, cioè quelle che hanno deciso di farsi corrompere". La giovane aveva intenzione di scrivere un libro sulla sua storia. "Prima o poi tutti lo vedranno, prima o poi sarà pubblicato. Ho fiducia nella giustizia italiana e ho fiducia nel fatto che le cose stiano cambiando", affermò. Ma non fece in tempo a concludere il libro: a fine gennaio venne ricoverata all'Humanitas e non ne uscì più.