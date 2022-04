Per fare un video rap attaccano un volantino all'insegna della polizia: denunciati

Cinque ragazzi sono indagati in stato di libertà per imbrattamento e per vilipendio delle forze armate. Il gruppo è accusato di aver attaccato un volantino di ridotte dimensioni sull'insegna luminosa esterna del Commissariato Mecenate, posta all'angolo tra via Mecenate e via Quintiliano, per poi allontanarsi a bordo di un'auto.

Il "blitz" dei ragazzi, avvenuto intorno alle 2 di venerdì, aveva come obiettivo finale la realizzazione di un video. Nel filmato prendevano di mira le insegne della polizia di Stato. Le immagini sono state pubblicate online sul profilo di un giovane musicista rap locale.

Il poliziotto di turno al corpo di guardia, accortosi in tempo reale del fatto, ha allertato immediatamente la centrale operativa della questura di Milano. Gli agenti della volante del commissariato sono intervenuti con i colleghi dell'Upg (Ufficio prevenzione generale) e sono riusciti a identificare i componenti del gruppo. Sono tutti cittadini italiani maggiorenni. Sono stati identificati e denunciati all'autorità giudiziaria.