Ecco come hanno imbrattato il murales di Falcone e Borsellino a Milano

Lo storico murales dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in corso di Porta Ticinese è stato imbrattato con delle scritte (tag). Fabiola Minoletti, vicepresidente coordinamento comitati milanesi, ha espresso la sua contrarietà con una nota: "Noi cittadini siamo esasperati da questa nuova deriva vandalica del graffitismo che non rispetta piu nulla. La cosa che più ci preoccupa è la totale indifferenza che ormai circonda tale fenomeno. Sembra che ci siamo ormai abituati a vivere in una città e in quartieri feriti nella loro bellezza".

Dello stesso parere anche l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato: "I quartieri di Milano sono vittime di ignobili atti vandalici. Quello di imbrattare i muri e, addirittura, le opere di street art dedicate a nobili personalità come Falcone e Borsellino, è un fenomeno che sta dilagando sempre più nel capoluogo lombardo, nell'indifferenza dell’amministrazione in carica, che non prende provvedimenti per mettere un punto a questa illecita forma di graffitismo".

"Ha ragione la vicepresidente del Coordinamento dei comitati milanesi, Minoletti, che si è lamentata di ‘questa nuova deriva vandalica del graffitismo che non rispetta più nulla’ e della ‘totale indifferenza’ che circonda il fenomeno", continua l’assessore De Corato. "Peraltro, oggi, la pulizia degli edifici pubblici costa più di 5 euro al metro quadrato – aggiunge l’assessore – al contrario, nel 2007, ai tempi della Giunta di centrodestra, l’allora sindaco di Milano, Letizia Moratti, aveva predisposto un servizio di ripulitura di facciate e saracinesche gratuito ad opera di Amsa. All’epoca, Assoedilizia aveva stimato che nella città di Milano fossero 24.000 gli edifici imbrattati da tag e che le spese di pulitura ammontassero a circa 100 milioni. E tra settembre 2006 e la fine del 2007 il Comune portò a termine un’opera straordinaria, pulendo più di 6.000 palazzi. Un ritorno a una certa sensibilità per il decoro urbano è d’obbligo".